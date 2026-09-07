Aydın'da Şaşkına Çeviren Olay! Çatıyı Delen Boğa Evde Mahsur Kaldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçan bir boğa, kot farkı nedeniyle bir evin çatısına düşerek salonun tavanında sıkıştı. Gürültü üzerine durumu fark eden ev sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavanın bir bölümünü keserek boğayı bulunduğu yerden kurtardı. Olayda evde hasar oluşurken boğanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Aydın'da Şaşkına Çeviren Olay! Çatıyı Delen Boğa Evde Mahsur Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evin çatısına düşen boğa, salonun delinen tavanında sıkıştı. Boğa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kırcaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, bir besi çiftliğindeki boğa kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı boğa, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü. Boğa, salonun delinen tavanına sıkıştı. Çatıdaki kiremitleri kırıp, tavanı delen boğa, evde hasara neden oldu.

Aydın'da Şaşkına Çeviren Olay! Çatıyı Delen Boğa Evde Mahsur Kaldı - Resim : 1

EKİPLERE HABER EDİLDİ

Bir anda gürültü nedeniyle tedirgin olan evdekiler, salonda tavandan sarkan boğayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Aydın'da Şaşkına Çeviren Olay! Çatıyı Delen Boğa Evde Mahsur Kaldı - Resim : 2

BOĞANIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, tavanın bir bölümünü kesip, aslı kalan boğayı bulunduğu yerinden indirdi. Boğanın durumun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın İnek
Son Güncelleme:
Meteoroloji Duyurdu: İstanbul’da Yaz Havasına Poyraz Freni! Gece Sıcaklıkları Hızla Gerileyecek İstanbul’da Yaz Havasına Poyraz Freni! Gece Sıcaklıkları Hızla Gerileyecek
Yeni Nafaka ve Boşanma Düzenlemesi... Adalet Bakanı Akın Gürlek Tarih Verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek Tarih Verdi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Abdulkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek? Abdulkadir Selvi Erken Seçim İçin Tarih Verdi! AK Parti Seçim Yasasını mı Değiştirecek?
14 Yıllık Takipsizlik Kalktı: Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında, Bakan Gürlek Kritik Detayları Açıkladı 14 Yıllık Takipsizlik Kalktı, 2011'de Silivri'deki 10 Görevli Gözaltında
MHP'li Feti Yıldız Türk Siyasetini Damga Vuracak Çıkış! Parti Kurmayı Şirket Kurmaktan Daha Kârlı Görenler Türemiştir' MHP'den Türk Siyasetini Damga Vuran Çıkış! Parti Kurmayı Şirket Kurmaktan Daha Kârlı Görenler...'
Yeni Nafaka ve Boşanma Düzenlemesi... Adalet Bakanı Akın Gürlek Tarih Verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek Tarih Verdi
Serhat Kılıç’ın Anma Töreninde Yürek Yakan Anlar! Sevgilisi Gözyaşlarına Boğuldu Serhat Kılıç’ın Anma Töreninde Yürek Yakan Anlar