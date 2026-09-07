Aydın'da Şaşkına Çeviren Olay! Çatıyı Delen Boğa Evde Mahsur Kaldı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçan bir boğa, kot farkı nedeniyle bir evin çatısına düşerek salonun tavanında sıkıştı. Gürültü üzerine durumu fark eden ev sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tavanın bir bölümünü keserek boğayı bulunduğu yerden kurtardı. Olayda evde hasar oluşurken boğanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evin çatısına düşen boğa, salonun delinen tavanında sıkıştı. Boğa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kırcaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, bir besi çiftliğindeki boğa kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı boğa, kot farkı nedeniyle yolun alt kısmında kalan Ali Aldemir'e ait evin çatısına düştü. Boğa, salonun delinen tavanına sıkıştı. Çatıdaki kiremitleri kırıp, tavanı delen boğa, evde hasara neden oldu.
EKİPLERE HABER EDİLDİ
Bir anda gürültü nedeniyle tedirgin olan evdekiler, salonda tavandan sarkan boğayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
BOĞANIN DURUMU İYİ
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, tavanın bir bölümünü kesip, aslı kalan boğayı bulunduğu yerinden indirdi. Boğanın durumun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA