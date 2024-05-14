Aydın'da kadın cinayeti: Evine giderken silahlı saldırıya uğradı!

Aydın'da bir kadın evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Aydın'da kadın cinayeti: Evine giderken silahlı saldırıya uğradı!

Bir kadın cinayeti daha yaşandı. Aydın'da gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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