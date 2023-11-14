Avukatlardan Çağlayan Adliyesi önünde 'Anayasa' eylemi

İstanbul Barosu, Can Atalay ve Anayasa'nın korunması için Çağlayan Adliyesi önünde eyleme çıktı.

Avukatlardan Çağlayan Adliyesi önünde 'Anayasa' eylemi

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, 18 yıl ceza almıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin bu karara 'hak ihlali' demesi sonrası Yargıtay 3. Dairesi, AYM'yi hiçe saymış ve AYM üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargıda yaşanan bu gelişme hakkında muhalif kesimler "Anayasa ihlali ve darbesi" yorumunda bulunmuş, siyasi partilerden kitle örgütlerine ve barolara, Yargıtay'ın bu kararı için protesto edilmişti.

İstanbul Barosu, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, hukuk devleti ilkesinin temelinden daha da sarsan süreç karşısında sesimizi yükseltmek için; Tüm Meslektaşlarımızı yarın (14.11.2023 SALI ) saat 12.00’de Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklamasına bekliyoruz" diyerek bir çağrıda bulunmuştu.

Avukatlar bugün Çağlayan Adliyesi önünde toplandı ve basın açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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