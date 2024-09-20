Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Bir Kez Daha Osman Kavala çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması çağrısında bulundu. 17-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılarda, Gezi olayları davasında müebbet hapis cezası alan Kavala'nın AİHM tarafından 10 Aralık 2019'da açıklanan ve 11 Temmuz 2022'de onaylanan kararının icra sürecine de dikkat çekildi.

Toplantıların ardından 19 Eylül'de Bakanlar Komitesi'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Türkiye'nin AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğü hatırlatıldı. Türk yetkililerden, 24 Ekim'de Türkiye'de gerçekleştirilecek ikinci üst düzey teknik toplantıya Kavala ile ilgili yargı kararlarının uygulanmasına dair "somut ve sonuç odaklı önerilerle gelmeleri" katılmaları talep edildi.

Ayrıca, komite Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını hâlâ incelememiş olmasından duyduğu "üzüntüyü" ifade ederek, Türk makamlarını yargı dahil Kavala'nın serbest kalmasını sağlayacak adımlar atmaya davet etti.

Kaynak: DW Türkçe