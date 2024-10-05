Avcılar E5’te Ortalık Savaş Alanına Dönmüştü: Acı Haber Geldi

Türkiye'nin konuştuğu olayda acı haber geldi. Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., çaldığı cip ile 14 araca çarpmış, dört kişiyi yaralamıştı. Olayda ağır yaralanan Yıldıray Erol hayatını kaybetti.

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Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana gelmişti. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istenmişti. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 14 araca çarparak kaçmıştı. 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞETİ YAŞATAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Avcılar’da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas Uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D.’nin aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde galeriye müşteri gibi gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor. Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D'nin aracı alıp kaçtığı anlar görülüyor.

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Kaynak: İHA

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