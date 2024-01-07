Astsubay okulunda "Menzil" iddiası: Bazı öğrenciler namaz kılma gerekçesiyle eğitime katılmadı, kavga çıktı!

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar imzalı haberindeki iddiaya göre, Bursa’da bulunan Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen bazı ikinci sınıf öğrencileri, namaz kılma gerekçesiyle bazı eğitimlere katılmak istemedi. Komutanlar da bu duruma göz yumdu. Bunun sürekli hale gelmesi üzerine de ibadet gerekçesiyle eğitimlere katılmayan dört öğrenci ile duruma tepki gösteren başka bir öğrenci arasında tartışma yaşandı. Tepki gösteren öğrencinin “Başlayacağım artık sizin torpilinize” çıkışı ardından sözlü tartışma fiziki tartışmaya dönüştü. 28 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen tartışma, komutanların müdahalesi ile son buldu.

İlk olay değilmiş: Menzilci dört öğrenci, kantinde Atatürk hakkında ileri geri konuşmaya başladılar…

Konuya ilişkin konuşan başka bir öğrenci ise bu kavganın ilk olmadığını 16 Ekim’de de Atatürk ile ilgili başka bir tartışmanın yaşandığını söyledi. Öğrenci iddiayı şöyle anlattı:

“O gün inkılap tarihi dersi sonrası Menzilci dört öğrenci, kantinde Atatürk hakkında ileri geri konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi Atatürk’ü kastederek ‘Bunu bize neden anlatıyorlar’ dediğini duyan başka üç öğrenciye tepki verdi, tartışma yaşandı. O tartışma da fiziki kavgaya döndü.”

TUZLA'DA NE YAŞANMIŞTI?

10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle buna tepki gösteren teğmen arasındaki kavgayı ilk olarak Veryansın TV’den Yılma Başar Korkmaz duyurmuştu.

Teğmenler arasındaki tartışma, ilerleyen günlerde de sürdü. 13 Kasım’da bazı teğmenler yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk posteri astı. Atatürk posterine tepki gösteren teğmenlerle poster asan teğmenler arasında arbede yaşandı. Arbededen sonra 10 Kasım’da yakasına Atatürk posteri takmayan Piyade Teğmen A.A. Tuzla Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedi. Hastanede darp izine rastlanmadığı raporu verilince Tuzla Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu.

Bu gelişmeler üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Disiplin Soruşturma Heyeti’nin 5 Aralık’ta hazırladığı raporla yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren dört teğmenin ihracı istendi. Disiplin Soruşturma Heyeti 405 numaralı koğuşta kalan üç teğmenin de ihracını talep etti.

10Haber’in ulaştığı bilgiye göre teğmenlerden sorumlu alay komutanı albayla bölük komutanı bir üsteğmen de yaşanan olaydan sonra görevden uzaklaştırıldı.