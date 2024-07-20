Arkasında 'Mobbing' Notu Bırakmıştı... LC Waikiki'den İntihar Eden Muhammed Yavuz'la İlgili Açıklama

LC Waikiki, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Muhammed Yavuz'un intiharına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yavuz'un intiharından önce bıraktığı e-postada, intihar kararından bölge müdürünü sorumlu tuttuğuna vurgu yapılan açıklamada, "Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır" denildi.

Olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

LC Waikiki'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"LC Waikiki Samsun Çarşamba mağazamızda görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Muhammed Yavuz'un intihar girişimi sonrası vefatını dün gece saatlerinde büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bizi derinden yaralayan ve adli makamlara intikal eden bu vefatla ilgili olarak tüm süreci aydınlatmak için adli makamların ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve detayları paylaşmakla beraber, ekiplerimiz tarafından da kurum içi soruşturma yürütülmektedir.

"MOBBİNG İLE İLGİLİ BİR ŞİKÂYETİ BULUNMUYOR"

LC Waikiki'nin adalet ve hakkaniyet temel değerlerine uygun olarak hazırladığımız şirket anayasamızda belirttiğimiz gibi, şirket içinde yöneticisi ile anlaşmazlığa düşülen ve karşılıklı konuşularak uzlaşılamayan mobbing dahil rahatsızlık duyulan konunun bir üst makama veya etik hattına iletilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. Paylaşılan her şikâyet sonrasında, ilgili konu şirket değerlerine uygun olarak soruşturulup, bir haksızlık var ise de gereği yapılmaktadır. Merhum çalışma arkadaşımızın bugüne kadar şirketimizde çalıştığı süre boyunca etik hattına ya da üst yönetime iletmiş olduğu mobbing ile ilgili bir şikâyeti bulunmamaktadır.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu elim vefat sonrası bir yandan adli soruşturma devam ederken bir yandan da kurum içi soruşturma sürecini şeffaf ve kararlı adımlarla yöneteceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Bu süreçte çalışanımızın eşi ve ailesi ile yakın iletişimde olduğumuzu, eşi ve ailesinin maddi ve manevi ihtiyaçları için yanlarında olacağımızı belirtiriz. Değerli çalışma arkadaşımız merhum Muhammed Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm LC Waikiki çalışanlarına sabırlar dileriz."

NE OLMUŞTU?

Çarşamba ilçesindeki bir LC Waikiki mağazasında reyon yöneticisi olarak görev yapan Muhammed Yavuz, işyerinde mobbinge uğradığını belirterek yaşamına son vermişti.

Yavuz bıraktığı e-postada "Bu bir intihar vakası değildir. cellatlığını E.C’nin yaptığı bir idam vakası" ifadeleriyle intiharından bölge müdürünü sorumlu tuttuğu belirtilmişti.

Yavuz, intihar notunda, "14 yılımı verdiğim şirkette psikolojim alt üst olmuş durumda. Eşimin olaylı şekilde işten ayrılışından beri ciddi şekilde mobbinge maruz kalmış durumdayım. Önce A sınıf bir mağazadan alıp, C sınıf bir mağazaya vermesi ile başlayan süreçte, Samsun iline gelme talebimi iletmeme rağmen 4 ay boyunca Çorum'da bekleterek ailemden uzak kalmama sebep oldu. Yetmezmiş gibi Samsun'da ise merkeze bir mağazaya verdi ve düzenimi kurmuşken, 2 ay sonra ise Çarşamba ilçesine göndermesi ile süreç devam etti. Artık aranızdan ayrılıyorum. Geride gözü yaşlı bir eş, babasız büyüyecek bir çocuk ve anne karnında henüz doğmamış bir bebek bırakıyorum miras olarak" ifadelerini kullanmıştı.