Araştırma: Kadınların yüzde 92'si koşu yaparken güvenliklerinden endişe ediyor
Spor giyim markası Adidas'ın yaptığı araştırmaya göre, kadınların yüzde 92'si koşarken güvenliklerinden endişe ediyor.
Spor giyim markası Adidas, insanların koşarken yaşadıkları deneyimleri anlamak için 9 ülkeden kadın ve erkek toplam 9 bin koşucunun katıldığı araştırma yaptı.
Marka, "değişim yaratmayı sağlamak adına erkeklerin eğitimi ve ittifakı" çağrısıyla yaptığı "The Ridiculous Run" adlı araştırmasıyla, kadınların güvenlik endişelerine odaklanmayı ve buna dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti.
Araştırmaya göre kadınların yüzde 92'si koşarken güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtirken, erkeklerin sadece yüzde 28'i fiziksel saldırıya uğramaktan korktuklarını ifade etti.
Webtekno'nun haberine göre, kadınların üçte birinden fazlası koşu sırasında fiziksel veya sözlü tacize uğradıklarını belirtirken, geri kalanlar istenmeyen ilgi, cinsiyetçi yorumlar, istenmeyen cinsel ilgi, korna çalma ve hatta takip edilme gibi durumlara maruz kaldıklarını paylaştı.