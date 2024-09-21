Antalya'da Tartıştığı 2 İş Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

Antalya'da çalıştığı işletmede mesai arkadaşlarıyla tartışan bir kişi, 2 mesai arkadaşını bıçakla yaraladı.

Antalya'da Tartıştığı 2 İş Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

Konyaaltı Sahili Beach Park'taki bir işletmede çalışan Hamit S. iddiaya göre, kendisine işten çıkarılacağının bildirilmesi sonrası mesai arkadaşlarıyla tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit S, Bünyamin A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir çalışanı bıçakla yaraladı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamit S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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