Antalya’da Depo ve Evi Alevler Sardı! Gökyüzünü Siyah Duman Kapladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde depoların ve bitişiğindeki evin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Alevler hızla büyürken gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde depoların ve bitişiğindeki bir evin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle bölgeyi yoğun siyah duman kapladı. Yenigöl Mahallesi’nde çıkan yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya’da Depo ve Evi Alevler Sardı! Gökyüzünü Siyah Duman Kapladı - Resim : 1

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Depolarla birlikte bitişikteki evi de etkileyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için yoğun müdahalede bulunuyor.

Antalya’da Depo ve Evi Alevler Sardı! Gökyüzünü Siyah Duman Kapladı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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