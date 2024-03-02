Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir
ORC Araştırma, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle istifa eden ve yıl başında İYİ Parti'ye geçen Enver Yılmaz'ın yarışlı önde götürdüğü görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa eden ve yıl başında İYİ Parti'ye geçen Enver Yılmaz yarışlı önde götürüyor.
Yılmaz, 2018'de metal yorgunluğu gerekçesiyle Erdoğan tarafından 'istifa ettirilmişti'
24-27 Şubat tarihlerinde bin 930 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre Enver Yılmaz yüzde 33,2 oy alıyor.
Mevcut başkan ve AKP'nin adayı Hilmi Güler yüzde 30,7 görünüyor.
CHP'nin adayı Zekai Sana ise yüzde 19,2 oy da kalıyor.
2019'da yapılan seçimlerde Hilmi Güler yüzde 57 ile başkan seçilirken Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin yüzde 26, CHP'nin adayı Mustafa Adıgüzel ise yüzde 15,4 oy almıştı.