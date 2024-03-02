Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir

ORC Araştırma, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 1

ORC Araştırma, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle istifa eden ve yıl başında İYİ Parti'ye geçen Enver Yılmaz'ın yarışlı önde götürdüğü görüldü.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle istifa eden ve yıl başında İYİ Parti'ye geçen Enver Yılmaz yarışlı önde götürüyor.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 4

Yılmaz, 2018'de metal yorgunluğu gerekçesiyle Erdoğan tarafından 'istifa ettirilmişti'

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24-27 Şubat tarihlerinde bin 930 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre Enver Yılmaz yüzde 33,2 oy alıyor.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 6

Mevcut başkan ve AKP'nin adayı Hilmi Güler yüzde 30,7 görünüyor.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 7

CHP'nin adayı Zekai Sana ise yüzde 19,2 oy da kalıyor.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 8

2019'da yapılan seçimlerde Hilmi Güler yüzde 57 ile başkan seçilirken Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin yüzde 26, CHP'nin adayı Mustafa Adıgüzel ise yüzde 15,4 oy almıştı.

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Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir - Resim: 9
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