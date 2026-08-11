Ankara Polatlı'da Yangın Çıkardı! 2,81 Promil Alkollü Olduğu Ortaya Çıktı

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde kuru otları çakmakla ateşe vererek yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre G., olay sırasında alkollü olduğu tespit edilerek yakalandı. Olay, Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan Gordion Antik Kenti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin bölgede 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla tutuşturarak Beylikköprü Mahallesi yönüne ilerlediği ihbar edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.’yi Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY SIRASINDA ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA