Ankara Polatlı'da Yangın Çıkardı! 2,81 Promil Alkollü Olduğu Ortaya Çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik Kenti çevresindeki SİT alanında kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli, 2,81 promil alkollü halde suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönüm alanın zarar gördüğü yangın sonrası şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kuru otları çakmakla ateşe vererek yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre G., olay sırasında alkollü olduğu tespit edilerek yakalandı. Olay, Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan Gordion Antik Kenti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin bölgede 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla tutuşturarak Beylikköprü Mahallesi yönüne ilerlediği ihbar edildi.

Ankara Polatlı'da Yangın Çıkardı! 2,81 Promil Alkollü Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 1

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.’yi Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ankara Polatlı'da Yangın Çıkardı! 2,81 Promil Alkollü Olduğu Ortaya Çıktı - Resim : 2

OLAY SIRASINDA ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Polatlı Yangın
Son Güncelleme:
Rüşvet Soruşturması Tamamlandı: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçin İstenen Ceza Belli Oldu Şile Belediye Başkanı Hakkında İstenen Hapis Cezası Belli Oldu
Fön ve Jöle Kavgasında Ortalık Karıştı: 9 Şüpheli Gözaltında Fön ve Jöle Kavgasında Ortalık Karıştı
Faciayı Servis Personeli Ortaya Çıkardı: Zihinsel Engelli Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti Zihinsel Engelli Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta Tarihi Bir Konuşma Yapacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan 14 Ağustos'ta Tarihi Bir konuşma Yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Meclis’teki 'Çerçeve Yasa' Oylamasının Perde Arkası: En Büyük Fire O Partiden TBMM’deki Oylamada Dikkat Çeken Sonuç
NATO Zirvesi Dönüşü ABD'den Güvenlik Operasyonu! Trump'ı Gizli Uçakla Ankara'dan Çıkarmışlar NATO Zirvesi Dönüşü ABD'den Güvenlik Operasyonu! Trump'ı Gizli Uçakla Ankara'dan Çıkarmışlar
Suriye'de Beşar Esad, Kardeşi Mahir Esad ve Esad'in kuzeni Necib Atıf İdama Mahkum Edildi Beşar Esad Hakkında İdam Kararı
Faciayı Servis Personeli Ortaya Çıkardı: Zihinsel Engelli Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti Zihinsel Engelli Oğlunu Öldürüp, İntihar Etti
Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı Akaryakıtta Yeni Zam İçin Geri Sayım Başladı