Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 500 dron ile ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet
Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 1

Büyükşehir Belediyesince, Alanya Belediye binası arkasında kutlama programı düzenlendi.

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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 2

Programda, havalanan yüzlerce dron ile gökyüzüne Atatürk'ün imzası, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923 yazısı, Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti oluşturuldu.

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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 3

Gösteriyi izleyen vatandaşlar, telefon ışıkları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 4

Işık gösterisinin ardından programda, sanatçı Sefo sahne aldı.

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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 5

Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve vatandaşlar katıldı.

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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 6
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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 7
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Alanya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı - Resim: 8
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