Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi

"Biz sonuçta 2021 yılının ağustos ayında ilk kez Kılıçdaroğlu'nu 0.7 puan farkla öne geçtiğini bulmuştuk. O günden sonra geriye düşmedi. Bizim için daha önemli olan bugün önde olması değil, uzun süredir önde olması. Üstelik bu ölçümlerde adaylığı netleşmemişti.