Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi

Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili görüşlerini anlattı; bu süreçte halkın kararını büyük ölçüde verdiğini söyledi.

anket
Son Güncelleme:
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi - Resim: 1

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanan Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarından edindiği izlenimlere çevrildi. 

1 12
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi - Resim: 2

Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, bu kapsamda TELE1 yayınında seçimlerle ilgili tahminlerini paylaştı:

2 12
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi - Resim: 3

"Biz sonuçta 2021 yılının ağustos ayında ilk kez Kılıçdaroğlu'nu 0.7 puan farkla öne geçtiğini bulmuştuk. O günden sonra geriye düşmedi. Bizim için daha önemli olan bugün önde olması değil, uzun süredir önde olması. Üstelik bu ölçümlerde adaylığı netleşmemişti.

3 12
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi - Resim: 4

Adaylığının netleşmesi şu açıdan önemli, İYİ Parti, HDP tabanında arada kalan, diğer adaylara daha fazla duygusal bağ oluşturan isimlerin desteği de bugün Kılıçdaroğlu’na geliyor.

4 12