Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili görüşlerini anlattı; bu süreçte halkın kararını büyük ölçüde verdiğini söyledi.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanan Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarından edindiği izlenimlere çevrildi.
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy, bu kapsamda TELE1 yayınında seçimlerle ilgili tahminlerini paylaştı:
"Biz sonuçta 2021 yılının ağustos ayında ilk kez Kılıçdaroğlu'nu 0.7 puan farkla öne geçtiğini bulmuştuk. O günden sonra geriye düşmedi. Bizim için daha önemli olan bugün önde olması değil, uzun süredir önde olması. Üstelik bu ölçümlerde adaylığı netleşmemişti.
Adaylığının netleşmesi şu açıdan önemli, İYİ Parti, HDP tabanında arada kalan, diğer adaylara daha fazla duygusal bağ oluşturan isimlerin desteği de bugün Kılıçdaroğlu’na geliyor.