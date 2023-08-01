AKP'ye oy verdiğini söyleyen kadın dert yandı: Oy verdik, zaferimizi kutladık ama şimdi bir an önce yurt dışına gitmek istiyorum

Seçimlerin ardından gelen zamlar ve sığınmacı politikasıyla ilgili eleştirilerini anlatan bir kadın, Kanal Dünya isimli Youtube kanalına şunları söyledi:

"Bir an önce yurt dışına gitmek istiyorum. Almanya'da işçi alımı da var. Her yer yabancı, çocuklarımızı sokağa gönderemiyoruz. Onlar en zengin içimizde, biz karnımızı doyurabildiğimize şükrediyoruz. Çok haksızlık oldu, içler acısı."

Muhabirin "Haksızlık yapanlara oy verdin mi?" sorusuna ise bu yanıtı verdi:

"Verdik. Gittik zaferi de kutladık ama şimdi hiç sesimiz çıkmıyor. Kendimiz yaptık kendimiz bulduk. Keşke Avrupa gibi olabilsek... Keşke bu kadar insanı içimize almasaydık... Çocuklarımızın geleceği çok kötü... İnsanlara bir korku oldu, 'Vatan elden gidecek, oy vermezsek şöyle olacak, yok iç savaş çıkacak. En iyisi bu' diye."