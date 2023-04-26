AKP'li belediyeden 'yakın arkadaşa' 493 milyon liralık ihale

Eski AKP milletvekili aday adayı Mehmet Tahir Tikici’nin şirketine Üsküdar Belediyesi tarafından 493 milyon liralık ihale verildi. Tikici’nin şirketi daha önce de aynı belediyeden milyonluk ihaleler almıştı.

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AKP'li belediyeden 'yakın arkadaşa' 493 milyon liralık ihale

AKP'li belediyelerin ihaleleri, iktidar partisine yakın isimlere gitmeye devam ediyor.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre daha önce de Üsküdar Belediyesi'nden birçok iş alan eski AKP milletvekili aday adayı Mehmet Tahir Tikici’nin şirketine bir ihale daha verildi.

Tikici, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yakınlığıyla biliniyor. Şirketi Yükseliş İnşaat, daha önce Üsküdar’da Altunizade ve Salacak kentsel dönüşüm projelerini de üstlenmişti.

ŞİRKET 493 MİLYON LİRA KAZANACAK

Bu ihale ise Kandilli Mahallesi’ndeki dönüşümle ilgili. Şirket, proje sonucunda 493 milyon 700 bin lira kazanacak, 293 konut yapılacak. Projenin 4 Ağustos 2024’te tamamlanması bekleniyor.

Yükseliş İnşaat şirketinin sahibi Mehmet Tahir Tikici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da fotoğrafları bulunuyor.

Tikici'nin oğlu Yasin Tikici’nin nikahını Hilmi Türkmen kılmış, şahitliğini de Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yapmıştı.

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AKP Üsküdar Belediyesi
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