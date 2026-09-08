AKOM İstanbul İçin Uyardı! Hafta Boyunca Yağış Beklenmiyor: Geceleri Daha Serin Olacak

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bu hafta yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi öngörülürken, sıcaklıkların gün içinde 28-30 derece arasında, gece ve sabah saatlerinde ise 20 derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

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AKOM İstanbul İçin Uyardı! Hafta Boyunca Yağış Beklenmiyor: Geceleri Daha Serin Olacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu seyretmesi öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor.

AKOM İstanbul İçin Uyardı! Hafta Boyunca Yağış Beklenmiyor: Geceleri Daha Serin Olacak - Resim : 1

GECE VE SABAH SAATLERİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öte yandan sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde 20 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu saatlerde havanın daha serin hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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