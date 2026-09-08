AKOM İstanbul İçin Uyardı! Hafta Boyunca Yağış Beklenmiyor: Geceleri Daha Serin Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente ilişkin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Kent genelinde havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu seyretmesi öngörülüyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor.

GECE VE SABAH SAATLERİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öte yandan sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde 20 derecenin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu saatlerde havanın daha serin hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi