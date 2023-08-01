Akbelen direnişinde 9. gün: Çevreciler ve köylüler güne abluka ile başladı

Akbelen ormanlarında direnişin 9. gününde kampta kalanlar güne motorlu testere sesleri ile uyandı. Muğla Valiliği'nin yaptığı 'durduruldu' açıklamasına rağmen kesim, bu sabah yeniden başladı.

Dün 10-15 yaşındaki genç çam fidanlarının kesilmeye başlanması ile arbede yaşanmış, kesim köylülerin müdahalesi ile yarım kalmıştı.

Şok içerisinde çadırlarından dışarı çıkan köylü ve çevreciler kampın etrafının jandarmalarla çevrilmiş olarak gördü. Aynı bölgedeki ağaçların kesimi için bu sabah 06.30'dan itibaren işçilerin jandarmanın aldığı önlemlerle yeniden kesime başladığı görüldü.

BÖLGEDEKİLER ABLUKA ALTINA ALINDI

Jandarmanın kesim alanına giderken kamp alanının içinden geçmeleri dikkat çekti. Bölgedekiler abluka altına alınırken Akbelen Ormanı'nda hareketlilik sürüyor. Ablukadan çıkışa izin vermeyen jandarma direniş alanındaki mutfak bölümüne kadar ilerledi.

Muğla Çevre Platformu üyesi Neşe Tuncer “Telefonlar çalışmıyor kimseye ulaşamıyoruz, şu anda kamp alanının tam sınırına gelip barikat kurmuşlar, motorlu testere ile kesimler devam ediyor. İlk kez kamp alanın bu kadar yakınına gelip barikat kurdular” dedi. Bölgede telefonların çalışmadığı belirtildi.