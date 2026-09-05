AK Parti’nin İtirazıyla İptal Edilmişti! Üsküdar’da Seçim Yeniden Başladı

AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi yeniden başladı. Saat 10.00’da başlayan seçim öncesinde belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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AK Parti’nin İtirazıyla İptal Edilmişti! Üsküdar’da Seçim Yeniden Başladı
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AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi başladı.

Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde saat 10:00'da başlayan seçim için belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Partililer dışarıda bekliyor.

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Kaynak: DHA

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