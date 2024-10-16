Aile İçi Şiddeti Önleyecek Yeni Sistem: Her Aileye Bir Rehber Geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Rehberi Sistemi" adını verdikleri yeni bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Göktaş, bu sistemin Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği modeline benzer bir yapıda olacağını belirterek, her ailenin bir "aile rehberi" olacağını açıkladı. Bu rehberler, vatandaşların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için daha net ve ulaşılabilir bir destek sunacak. Projenin temel amacı, sosyal bozulmaların olumsuz etkilerini vakaya dönüşmeden engelleyerek aile içi ihmal, istismar ve çatışmaları önlemek.

Göktaş, sistemin ilk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacağını, her bireyin özel ihtiyaçlarının belirleneceğini ve bu ihtiyaçların ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde takip edileceğini söyledi. Aile rehberleri, ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı sorunları yakından izleyerek, sosyal hizmet uygulamalarında önemli bir boşluğu doldurmayı ve "güçlü aile, güçlü toplum" hedefine katkı sunmayı amaçlayacak.

SOSYAL RİSK HARİTASI

Bakan Göktaş ayrıca, ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmalarını sağlayacak "Sosyal Risk Haritası" çalışmalarını başlattıklarını duyurdu. Bu haritalar, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal sorunların bütüncül bir şekilde tespit edilmesine olanak tanıyacak. Harita sayesinde, mahalle mahalle, ilçe ilçe hangi bölgelerde engelli, yaşlı, suça sürüklenmiş çocuklar veya şiddet riski altında olan kadınlar bulunduğu belirlenebilecek. Elde edilen verilerle her bölgeye özgü koruyucu ve önleyici tedbirler alınacak. Bu çalışmalarda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarıyla iş birliği yapılacağı belirtildi.

"AİLE HEKİMLİĞİ GİBİ"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, aile rehberi sisteminin oldukça sağlıklı ve faydalı bir uygulama olacağını vurguladı. Erdoğan, bu uygulamanın sosyal sorunları tespit edip, gerekli önlemleri alarak vatandaşları ilgili uzmanlara yönlendireceğini söyledi. Aile hekimliği modeline benzer bir yapıda mahalle bazında örgütlenmesi planlanan bu sistemin, sosyal politikaların şekillenmesinde de önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi