Ahmet Ercan’dan O Bölge İçin Kritik Uyarı: Sıvılaşma Sorunu Var

Deprem, Türkiye'nin en önemli gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen deprem haberleri, kamuoyunu uyanık tutuyor. Uzmanlar olası depremlere karşı uyarılarda bulunurken bir uyarı da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, Mersin ve çevresindeki yerleşimlerin olası bir deprem için hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi