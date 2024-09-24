Ahmet Ercan’dan O Bölge İçin Kritik Uyarı: Sıvılaşma Sorunu Var
Deprem, Türkiye'nin önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Uzmanlardan olası senaryolara karşın sık sık uyarı gelirken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Deprem, Türkiye'nin en önemli gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen deprem haberleri, kamuoyunu uyanık tutuyor. Uzmanlar olası depremlere karşı uyarılarda bulunurken bir uyarı da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, Mersin ve çevresindeki yerleşimlerin olası bir deprem için hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: Haber Merkezi