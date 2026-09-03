Başsavcılık Tarih Verip Duyurdu: Ahmet Davutoğlu'na 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması! 'Şüpheli' Sıfatıyla İfade Verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Ankara Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Başsavcılık Tarih Verip Duyurdu: Ahmet Davutoğlu'na 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması! 'Şüpheli' Sıfatıyla İfade Verecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

Başsavcılık Tarih Verip Duyurdu: Ahmet Davutoğlu'na 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması! 'Şüpheli' Sıfatıyla İfade Verecek - Resim : 1

DAVUTOĞLU ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Ankara Adliyesi’ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ahmet Davutoğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Silivri Açıklarındaki Kaza; 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi Silivri Açıklarındaki Kazada 6 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Güllü’nün Ölümünde Yeni Görüntü Ortaya Çıktı! Savcılıkta Böyle Canlandırdı Güllü’nün Ölümünde Yeni Görüntü Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Sıcak Saatler! Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı Ahmet Davutoğlu Hakkında Flaş Soruşturma Kararı
Milyonların Gözü Bu Rakamlardaydı! 2 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar Oldu? İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı İşte Memur ve Emeklinin 2 Aylık Zam Oranı
TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Enflasyon Yüzde Kaç Oldu? Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen’in Kızı Vefat Etti AK Partili Milletvekilin Kızı Vefat Etti
Kontrat Yenileyecekler Dikkat! Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti: İşte İstenebilecek En Yüksek Zam Eylül Ayı Kira Artış Oranı Netleşti, İşte İstenebilecek En Yüksek Zam