Başsavcılık Tarih Verip Duyurdu: Ahmet Davutoğlu'na 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Soruşturması! 'Şüpheli' Sıfatıyla İfade Verecek

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın açıklamasında, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu paylaşımlara ilişkin resen inceleme yapıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

DAVUTOĞLU ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Ankara Adliyesi’ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi