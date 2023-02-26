Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepki yağıyor: 'Dağıtmamışlar, beklemişler; siz var ya yakanızı kurtaramayacaksınız'

Ahbap Derneği, Kızılay'ın kendilerine çadır sattığı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınlayarak, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" demişti.

Twitter'da paylaşım yapan yurttaşlar, çadırların depolarda tutulup parayla satılmasına tepki gösterdi.