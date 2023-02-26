Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepki yağıyor: 'Dağıtmamışlar, beklemişler; siz var ya yakanızı kurtaramayacaksınız'
Afet riskine karşı bu zamana dek milyonlarca kişinin bağış yaptığı Kızılay'ın depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıktı. Gelişme, kamuoyunda büyük tepki çekti.
11 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen deprem felaketinin üçüncü günü deposundaki çadırları Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler büyüyor.
Ahbap Derneği, Kızılay'ın kendilerine çadır sattığı iddialarına ilişkin bir açıklama yayınlayarak, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" demişti.
Twitter'da paylaşım yapan yurttaşlar, çadırların depolarda tutulup parayla satılmasına tepki gösterdi.