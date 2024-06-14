AFAD: Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini paylaşması 'yetki çakışması'

AFAD, Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini paylaşmasını "yetki ve görev çakışması" olarak nitelendirdi.

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AFAD: Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini paylaşması 'yetki çakışması'

AFAD, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin deprem verilerini kamuoyu ile hızlıca paylaşmasını "yetki ve görev çakışması" olarak nitelendirdi. AFAD'ın 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan rapora göre, resmi deprem bilgilendirme yetkisinin yalnızca AFAD'a ait olduğu vurgulandı. Rapor, Kandilli'nin deprem bilgilerini paylaşmasının kamuoyunda kafa karışıklığına neden olduğunu belirterek, deprem gözlemi yapan kuruluşların verileri doğrudan AFAD'a iletmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kısaldalga'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, stratejik plan ayrıca, AFAD'ın afetlere hazırlık süreçlerinde yaşanan eksikliklere de değindi. Geçici barınma alanları ve altyapılarının afet öncesinde planlanması gerektiği, teknik destek ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanması gerektiği üzerinde duruldu. Rapor, afet yönetimi konusunda mevcut durumu güçlendirecek yasal ve yapısal düzenlemelerin şart olduğunu vurgulayarak, AFAD'ın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması gerektiğini bildirdi.

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