AFAD Açıkladı! İşte Deprem Riski En Düşük İller

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasında, Türkiye'deki fay hatlarının durumunu ve tehlike derecelerinin yanı sıra deprem riski en düşük olan illeri de gösteriyor.

Deprem açısından en güvenli şehirler hangileri?