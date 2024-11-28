AFAD Açıkladı! İşte Deprem Riski En Düşük İller
Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı hala taze. Yıkıcı depremler sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Deprem gerçeği gündemdeki yerini korurken, "Deprem riski en düşük iller hangileri?" sorusu merak ediliyor. İşte AFAD'ın açıkladığı deprem açısından en güvenli iller...
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi.
Bununla birlikte "Türkiye'de deprem riski en düşük şehirler hangileri?" sorusunun cevabı merak ediliyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Deprem Tehlikesi Haritasında, Türkiye'deki fay hatlarının durumunu ve tehlike derecelerinin yanı sıra deprem riski en düşük olan illeri de gösteriyor.
Deprem açısından en güvenli şehirler hangileri?
Giresun, Sinop, Kırklareli, Rize, Artvin.
Edirne, Adana, Nevşehir, Aksaray.
Ankara, Niğde, Karaman ve Konya.