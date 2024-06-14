Adliyede cephaneliğini sergileyen hakimin rütbesi düşürüldü

İzmir Adliyesi’nde bulunan ‘dinlenme odası’nda cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündem olan Oktay Tabur İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tenzili rütbe ile Karşıyaka Hâkimliği'ne atandı.

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, İzmir Adliyesi’nde bulunan dinlenme odasında cephaneliğini sergilemişti. BirGün'den Timur Soykan'ın ulaştığı görüntülerde Tabur’un duvara dizdiği silahlarının önünde Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcılarıyla poz verdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Tabur, silahların kendisine ait olduğunu doğrulayarak şunları söylemişti:

“Dinlenme odam, hepsi ruhsatlı silahlar, benim silahlarım. Uzun namlulu olanlar ruhsatlı av tüfekleri. Haber değeri varsa haber yapabilirsiniz. Çekineceğim hiçbir şey yok. Benim odama Yargıtay başkanı, Adalet Bakanlığı Müfettiş Kurulu başkanı, hepsi gelmiş, hepsi de beğenmiş, takdirlerini illetmiş insanlar.”