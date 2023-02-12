Adıyaman'da yaptıkları binalar yıkılmıştı: Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, bu binaları yapan müteahhitlere açılan soruşturmalara çevrildi.

Bu kapsamda yeni bir 'kaçış' hikayesi, Adıyaman'dan geldi. Depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Üzerlerinde 16 bin dolar ile 20 bin lira ele geçirildi.

Müteahhitlerin kimlikleri, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında tespit edildi.

TUTUKLANDI

Daha önce de Hatay'da 250 konutlu 'Cennetten bir kare' denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan, ancak depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Coşkun dün, "Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.