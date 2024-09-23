Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla İbrahim Ay’a (29) ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın şüphelisini gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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