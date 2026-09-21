Adana’daki Depremin Ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Savrun Fayı Açıklaması: 'Tehlike Bitmiş Değil'

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fay hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bektaş, 2023 depremlerinin ardından Savrun Fayı’nın mevcut durumunun belirsizliğini koruduğunu belirterek, fayın ne ölçüde kilitli olduğunun henüz bilinmediğini söyledi. Adana’da saat 04.02’de meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle Saimbeyli çevresindeki deprem hareketliliğine dikkat çekti.

SAVRUN FAYINDAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bektaş, Saimbeyli çevresindeki hareketliliğin 2023 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzey kesimlerinde bulunan büyük fayların 2023 depremleri sırasında kırıldığını ifade eden Bektaş, bloğun batı sınırındaki Savrun Fayı’nın ise kırılmadan kaldığını aktardı. Saimbeyli çevresindeki depremlerin, Savrun Fayı’nın 2023’ten bu yana hareketliliğini sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Bektaş, fayın ne kadar kilitli olduğuna ilişkin yeterli bilgi bulunmadığını söyledi. Bektaş, açıklamasında, “2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı. Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023'ten beri hâlâ hareket ediyor. Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK DEPREM OLACAK' ŞEKLİNDE KESİN ÖNGÖRÜ YAPILAMAZ

Prof. Dr. Osman Bektaş, mevcut bilgiler doğrultusunda Adana için kesin bir deprem öngörüsünde bulunulamayacağını da vurguladı. Savrun Fayı’nın mekanik özelliklerinin yeterince bilinmediğini belirten Bektaş, bu nedenle “büyük deprem olacak” şeklinde kesin bir değerlendirme yapılmasının da “tehlike geçti” sonucuna varılmasının da doğru olmadığını ifade etti.

SAİMBEYLİ Mw 5.0: ADANA İÇİN UYARI!



2023'te Kahramanmaraş bloğunun doğu ve kuzeyindeki büyük faylar kırıldı.



Batı sınırındaki Savrun Fayı ise kırılmadan kaldı ve Saimbeyli çevresindeki depremlerle 2023 den beri hâlâ hareket ediyor.



Savrun'un ne kadar kilitli olduğu bilinmiyor. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) September 21, 2026

Kaynak: Haber Merkezi