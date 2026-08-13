Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' Operasyonu Açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da yaptığı açıklamada Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması ve Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Görüşmelerin uzun süredir sürdüğünü belirten Gürlek, her iki soruşturmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntıları açıkladı.

Bakan Gürlek 'in açıklamaları şu şekilde;

'YAKALANMAYANLAR VAR'

"Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada dini bir görüşe ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon değil. Bu tamamiyle mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Gözaltı çalışamaları devam ediyor, yakalanmayanlar var.

FENERBAHÇE TAKIM OTOBÜSÜ SÖZLERİ

4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda ceza işleri genel müdürlüğü bünyesine faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon başsavcılığımızda yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı karar verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşma yapma etkisi başsavcılığa ait. Ama özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı. Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi kararlılıkla özellikle faili meçhul suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor."

Kaynak: Haber Merkezi