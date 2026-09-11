'80’ler Akımı'na Mahremiyet Uyarısı! Fotoğraf Yükleyenler Bu Detaylara Dikkat Etmeli

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Sosyal medyada kullanıcıların fotoğraflarını yapay zeka aracılığıyla 1980’li yılların tarzına dönüştürdüğü “80’ler akımı” büyük ilgi görürken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) dijital mahremiyet uyarısı geldi. Kurum, yapay zeka destekli uygulamalara fotoğraf yükleyen kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl işlendiğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

KVKK, yüklenen görseller üzerinden biyometrik verilerin işlenmesinin mümkün olabileceğine işaret ederek, fotoğraf paylaşılmadan önce uygulamaların erişim izinleri ve veri politikalarının ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

FOTOĞRAF YÜKLEMEDEN ÖNCE BU DETAYLARI KONTROL EDİN

Kurumun uyarısında, yapay zeka uygulamalarının yalnızca fotoğrafları dönüştürmekle sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekildi. Kullanıcıların uygulamanın hangi verilere erişebildiğini önceden kontrol etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca fotoğrafların hangi amaçla toplandığı, ne kadar süreyle saklandığı ve hangi amaçlarla işlendiğinin araştırılması gerektiği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞILIYOR MU?

KVKK, veri politikaları incelenirken fotoğrafların üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığının da kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda kullanıcıların bir görseli yapay zeka uygulamasına yüklemeden önce erişim izinleri, verilerin saklanma ve işlenme amaçları ile üçüncü taraflarla paylaşım şartlarına bakması gerektiği ifade edildi.

KVKK’DAN SOSYAL MEDYA AKIMLARINA DİJİTAL MAHREMİYET UYARISI

Kurum, sosyal medya akımlarına eğlence amacıyla katılan kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl kullanıldığını göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle fotoğrafların yapay zeka uygulamalarına yüklenmesiyle oluşabilecek dijital mahremiyet risklerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi