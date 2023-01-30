79 yaşındaki fizik profesörü dolandırıldı
Bir üniversitenin Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu (79) da telefon dolandırıcılarına para kaptırdı. Profesörü arayıp kendisini polis memuru olarak tanıtan dolandırıcı, bankadaki parasının ve hesaplarının başkalarının eline geçtiği yalanını söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'da bir üniversitesinin Fizik Bölümü öğretim görevlisi olan 79 yaşındaki Prof. Dr. Mahmut Önder Hortaçsu'nun geçtiğimiz aylarda telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan dolandırıcı, Hortaçsu'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.
İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Profesöre, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu.
Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi. FETÖ operasyonu kapsamında bu hesapları kullanan şahıslara suçüstü yapacaklarını söyleyen dolandırıcılar, paraları toplayacakları IBAN bilgilerini söyleyerek profesörden hesaplardaki paraları transfer etmesini istedi.
Özel bir bankadaki 52 bin lira parayı söz konusu IBAN'a gönderen profesör, diğer bankadaki paraları transfer etmek istediği sırada dolandırıldığını anladı. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi olan Mahmut Önder Hortaçsu'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hocanın arayı transfer ettiği hesabın sahibi tespit edildi.