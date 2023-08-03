71 yıl sonra itiraf etti: Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi!
Manisa'da Kalbiye Sağlam (72) yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü iş insanı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu geçen yıl öğrendi. Milyonluk mirasın ortağı oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre romanlara ve filmlere taş çıkartan hikaye Manisa'da yıllar önce başladı. Ümit Etyüzen gençlik yıllarında aşk yaşadığı Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen hamile kaldığında 21 yaşında, Niyazi Üzmez ise henüz 16 yaşındaydı.
Ümit Etyüzen apar topar fabrikada bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre, Zorlukaya başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladılar. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.
BU GERÇEĞİ KİMSEYE ANLATMAYIN
Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, 'bu gerçeği kimseye anlatmayın' diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikahlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu.
Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı. Hasan Üzmez'in oğlu Niyazi Üzmez'e 'çocuğunun annesi bu kadına bir ev yap' demesi üzerine Niyazi Üzmez, iddiaya göre 60 metrekare bir arsa aldı. Fakat evi yapmaları için fabrikasından bir tuğla bile vermedi.