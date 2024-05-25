7 üniversiteye rektör ataması yapıldı

7 üniversiteye rektör ataması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 üniversiteye rektör ataması yapıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı.

Erdoğan'ın kararıyla;

• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,

• Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakan Özkardeş,

• Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,

• İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak,

• İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan,

• İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu,

• İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.

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