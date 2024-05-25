7 üniversiteye rektör ataması yapıldı
7 üniversiteye rektör ataması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı.
Erdoğan'ın kararıyla;
• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
• Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakan Özkardeş,
• Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,
• İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak,
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan,
• İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu,
• İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.