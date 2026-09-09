7 Katlı Binanın İnşaatında Ceset Bulundu! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İstanbul Avcılar’da yapımı devam eden 7 katlı binanın inşaatında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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7 Katlı Binanın İnşaatında Ceset Bulundu! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi
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İstanbul Avcılar’da inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

ÇALIŞANLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Cami Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Çalışanlar, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik şeridi çekilen binada çalışma yaptı.

7 Katlı Binanın İnşaatında Ceset Bulundu! Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi - Resim : 1

OTOPSİYE YAPILMAK ÜZERE ATK'YA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaynak: DHA

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