300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler

1956'da üretilen ve günümüzde daha popüler olan yapay zekâ (AI), insanların görevlerini aynı kalitede gerçekleştirebilmesiyle biliniyor.

Goldman Sachs bir rapor yayınlayarak yapay zekanın ne kadar ilerlediğini gözler önüne serdi. Raporda yapay zekanın ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabileceği belirtildi.