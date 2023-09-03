300 milyon kişi işsiz kalacak! İşte 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte, çok sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin önümüzdeki on yıl içinde yapay zekâ tarafından yapılabileceğini açıkladı. 300 milyon kişiyi işsiz bırakacak yapay zekâ hangi sektörleri etkileyecek?
1956'da üretilen ve günümüzde daha popüler olan yapay zekâ (AI), insanların görevlerini aynı kalitede gerçekleştirebilmesiyle biliniyor.
Goldman Sachs bir rapor yayınlayarak yapay zekanın ne kadar ilerlediğini gözler önüne serdi. Raporda yapay zekanın ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabileceği belirtildi.
Raporda 300 milyon işin yerine geçebileceği söylenen yapay zekanın ayrıca yeni işlerin ortaya çıkmasına da sebep olacağı vurgulandı.
HANGİ SEKTÖRLER ETKİLENECEK?
Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46’sının idari, yüzde 44’ünün yasal, yüzde 6’sının inşaat ve yüzde 4’ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade edildi.
Yapay zekanın özellikle telif haklarıyla ilgili ortaya çıkardığı sorunlar, sanatçıları ve tasarımcıları uzun zamandır kaygılandırdığı da gündemde.
OXFORD: KAÇ MESLEK YOK OLACAK BİLİNMİYOR
Oxford Üniversitesi’nde mesleklerin geleceği üzerine uzmanlaşan Carl Benedikt Frey, üretici yapay zekâ yüzünden kaç mesleğin yok olacağını bilmenin zor olduğunu dile getirdi.
Yapay zekâ ile maaşların düştüğünü hatırlatan Frey, ChatGPT'le de gazetecilerin maaşlarının düşmesi tehlikesi olduğunu aktardı.