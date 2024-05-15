28 Şubat tutuklusu 5 komutan adli tıp raporlarına rağmen 1000 gündür cezaevinde

Dava savcısı Mustafa Bilgili’den ev aramalarını yapan polislere, rapor yazan bilirkişilerden tutuklama yapan hâkimlere kadar 20’den fazla görevlinin FETÖ bağlantılı çıktığı 28 Şubat davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan emekli generaller Çetin Doğan (84), Fevzi Türkeri (83), Yıldırım Türker (83), Cevat Temel Özkaynak (79) ve Erol Özkasnak (78) sağlık durumlarına ilişkin verilen olumsuz Adli Tıp raporlara karşın 1000 gündür cezaevinde.

"DEVLET ELİYLE İŞLENMİŞ BİR CİNAYET"

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre; Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ile aynı davada hapis yatan Emekli Albay ve sosyolog Alican Türk, yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekti.

Doğan, “Tam 1000 günü geride bıraktık. Bunu ifade etmek bile hüzün veriyor. Onların değil 1000 gün, 1000 dakika bile tutsaklıkları devlet eliyle işlenmiş bir cinayettir” dedi. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cezaevinde iki ay önce geçirdiği kalp spazmından sonra tekrar cezaevine yollandı. Yaşadığı koşullarda imdat butonu sayısı artırıldı ama bu bir yaşam garantisi değil. Endişelerde ve de isyanlardayım.”

"İŞKENCE EDİLİYOR"

Ali Can Türk ise “Adaletsizliğin bu kadar pervasızca süreceğini hiç düşünemezdim. Tahliye olduğumdan beri yani 970 gündür onların suçsuzluklarını, 28 Şubat davasının bir kumpas dava olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hukuksuz, usulsüz yollarla sahte belgeler gerçek kabul edilerek karar verildiğini dile getirmeye çalışıyorum. Süreç yargı, hukuk ve adalet adına çok kötü bir halde” dedi.

Sözde darbe ile devrildiği iddia edilen Refahyol hükümetinin mahkemede dinlenen hiçbir üyesinin sanıklardan şikâyetçi olmadığını ve “Biz askeri darbeyle düşürüldük” biçiminde bir ifade kullanmadığını anımsatan Türk, sözlerine şöyle devam etti:

“O dönemin Devlet Bakanı ve Basın Sözcüsü Namık Kemal Zeybek’in mahkemedeki ‘28 Şubat asla bir darbe değildir, bu konuda askerler suçlanamaz’ şeklinde açıklamalarına rağmen beş komutan hâlâ içeride. Apaçık insan öldürdüğü sabit olan Hizbullahçı cani katiller, karapara aklayıcıları, dolandırıcılar, uyuşturucu satıcıları gibi pek çok şahsın infazını durduran cumhurbaşkanı, bir yılı aşkın süredir önünde bulunan bu komutanların dosyasını görmezden geliyor. Resmen 1000 gündür o insanlara işkence ediliyor. Yazık! Tarih bunun müsebbiplerini kesinlikle lanetle anacaktır.”