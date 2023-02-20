248. saatte kurtarılmıştı: 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Taburcu durumunun şu an için belli olmadığını anlatan Ünüvar, "Leğen kemiğine bir fiksatör konulmuştu, onun takibi yapılıyor. Bundan sonra fizik tedavi süreci de olabilir. Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi tedavisini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler diye aileyle konuşacak ve değerlendirme yapacağız" diye konuştu.