248. saatte kurtarılmıştı: 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş merkezli depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan ve hastanelerinde tedavi edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in (17) ve tedavi altında olan diğer depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA'da yer alan habere göre Cebeci Hastanesi'nde 30'un üzerinde afetzede bulunduğunu aktaran Ünüvar, "Bu kişilerden 13'ü çocuk yoğun bakım servisinde yatıyor. Aleyna Ölmez'i hocalarımla beraber gördük. Durumu gayet iyi, beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" bilgisini verdi.
Aleyna Ölmez'in herkes için bir umut kaynağı olduğunu söyleyen Ünüvar, kendisinin uyku düzeninin tamamen normale döndüğünü, iletişiminin de güçlü olduğunu söyledi.
Taburcu durumunun şu an için belli olmadığını anlatan Ünüvar, "Leğen kemiğine bir fiksatör konulmuştu, onun takibi yapılıyor. Bundan sonra fizik tedavi süreci de olabilir. Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi tedavisini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler diye aileyle konuşacak ve değerlendirme yapacağız" diye konuştu.