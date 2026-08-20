2027'nin Tatil Formülü Belli Oldu! 5 Gün İzinle 35 Gün Tatil

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Milyonlarca çalışan, 2027 yılında resmi tatilleri yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun süre tatil yapmanın yollarını araştırmaya başladı. Takvime göre doğru planlama yapıldığında yalnızca 5 günlük yıllık izin kullanılarak toplam 35 güne kadar tatil yapmak mümkün olacak. Önümüzdeki yıl özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında hafta sonlarıyla yapılacak tatil kombinasyonları dikkat çekiyor.

BAYRAMLARDA 9 GÜNLÜK TATİL İMKANI

Ramazan Bayramı'nda 8 Mart Pazartesi günü tam gün, 9 Mart Salı günü ise yarım gün izin kullanan çalışanlar, hafta sonlarını da ekleyerek toplam 9 günlük tatil yapabilecek. 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı'nda ise 20 ve 21 Mayıs günlerinde iki günlük izin kullanılması halinde bayram tatili hafta sonuyla birleştirilerek yine 9 güne çıkarılabilecek.

BAZI RESMİ TATİLLER HAFTA SONUYLA BİRLEŞECEK

2027 takviminde bazı resmi tatillerin cuma veya pazartesi günlerine denk gelmesi, ek izin kullanmadan da uzun hafta sonu tatilleri yapılmasına imkan sağlayacak.

HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı'nın cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonu birleşecek ve toplam 3 günlük tatil oluşacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da cuma günü kutlanacak. Böylece hafta sonuyla birlikte 23-25 Nisan tarihleri arasında 3 günlük kesintisiz tatil yapılabilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesi de hafta sonuyla birleşerek 28-30 Ağustos arasında 3 günlük tatil fırsatı sunacak.

1 GÜN İZİNLE 4 GÜNLÜK TATİL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk gelecek. 16 Temmuz Cuma günü için bir günlük izin alınması halinde hafta sonuyla birlikte 4 günlük tatil yapılabilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve 29 Ekim Cuma günü devam edecek. 28 Ekim Perşembe sabahı yarım gün izin kullanılması halinde hafta sonuyla birlikte 4 günlük kesintisiz tatil imkanı oluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi