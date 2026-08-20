2026-YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

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2026-YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2026-YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı - Resim : 1

SONUÇ EKRANI AÇILDI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İHA

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