2026-YÖKDİL/2 Sonuçları Açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇ EKRANI AÇILDI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İHA