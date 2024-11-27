2025 Yılbaşı Tatilinin Detaylar Belli Oldu: 31 Aralık Yarım Gün Mü Olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık, resmi bir tatil değil. Yani yarım gün çalışmak gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, bu yılın özelliği, 28-29 Aralık'ın hafta sonu olması ve 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesi. Bu durum, çalışanlara yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük uzun bir tatil yapma fırsatı sunuyor.