2025 Yılbaşı Tatilinin Detaylar Belli Oldu: 31 Aralık Yarım Gün Mü Olacak?

Yeni yılda tatil planı yapanlar dikkat! 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ve 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığı soruları, vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Detaylar belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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2025 Yılbaşı Tatilinin Detaylar Belli Oldu: 31 Aralık Yarım Gün Mü Olacak? - Resim: 1

Yeni yıla sayılı günler kala, tatil planları yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yılbaşı tatili. Özellikle 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ve 1 Ocak'ın resmi tatil olup olmadığı soruları, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Milyonların merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu.

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2025 Yılbaşı Tatilinin Detaylar Belli Oldu: 31 Aralık Yarım Gün Mü Olacak? - Resim: 2

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık, resmi bir tatil değil. Yani yarım gün çalışmak gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, bu yılın özelliği, 28-29 Aralık'ın hafta sonu olması ve 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesi. Bu durum, çalışanlara yıllık izinlerini kullanarak 5 günlük uzun bir tatil yapma fırsatı sunuyor.

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2025 Yılbaşı Tatilinin Detaylar Belli Oldu: 31 Aralık Yarım Gün Mü Olacak? - Resim: 3

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil. Yani 1 Ocak Çarşamba günü tüm resmi kurumlar kapalı olacak.

28-29 Aralık hafta sonu ve 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesi sayesinde yıllık izin kullanarak 5 günlük tatil yapma imkanı bulunuyor.

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2025 Yılbaşı Tatilinin Detaylar Belli Oldu: 31 Aralık Yarım Gün Mü Olacak? - Resim: 4

Yılbaşı tatili planları yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurarak, tatilinizi en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık'ın salı gününe denk gelmesi, uzun bir hafta sonu yapma fırsatı sunuyor.

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