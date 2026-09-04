15’ten Fazla Ülkenin Önünde Gövde Gösterisi! GÖZDE Hedefleri Tam İsabetle Vurdu

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ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, gerçekleştirilen testlerde hedeflerini tam isabetle vurdu. ASELSAN’ın açıklamasına göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti’nde lazer güdüm kitlerinin testi gerçekleştirildi. 15’ten fazla ülkeden askeri yetkilinin takip ettiği demoda, F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından toplam 4 mühimmat atışı yapıldı.

F-16 VE AKINCI’DAN DÖRT ATIŞ

Demo kapsamında F-16 platformundan 2 LGK-84, AKINCI SİHA platformundan ise 1 LGK-82 ve 1 GÖZDE mühimmatı kullanıldı. Atışlarda ilk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcıyı, ikinci LGK-84 tank hedefini vurdu. LGK-82 de başka bir zırhlı personel taşıyıcı hedefini tam isabetle vururken, GÖZDE Güdüm Kiti saatte 50 kilometre hızla hareket eden hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi. Gerçekleştirilen 4 atışın tamamı hedeflerine tam isabet sağladı.

GÖZDE HAREKETLİ HEDEFLERDEKİ KABİLİYETİNİ GÖSTERDİ

LGK-82 ve LGK-84’ün sabit kara hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti bir kez daha ortaya konuldu. TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hedeflere karşı gerçekleştirdiği tam isabetle operasyonel güvenilirliğini gösterdi.

Kaynak: AA-DHA