15 Soruda İstanbul’daki Kiralık Sosyal Konut Rehberi! TOKİ Projesinde Kimler Başvurabilecek, Kira ve Tahsis Şartları Neler? Bakan Kurum Tek Tek Açıkladı

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Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında İstanbul’da toplam 15 bin konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Projenin ilk aşamasında 1.071 konutun Ekim 2026’da hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

İlk etapta konut tahsisi yapılacak ilçeler ve konut sayıları şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyenlerin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıldır kesintisiz şekilde İstanbul’da ikamet etmesi, Türkiye sınırları içinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor. Hane halkının aylık ortalama net gelirinin de 100 bin lirayı aşmaması şartı bulunuyor.

İSTANBUL DIŞINDAN BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Kiralık sosyal konut projesine yalnızca İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. İstanbul’da yaşayanlar, projede açıklanan ilçeler arasından tercih yapabilecek. Üzerine kayıtlı konut bulunan kişiler başvuru kapsamında değerlendirilmeyecek. Son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar da projeye başvuramayacak. Bunun yanı sıra sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler de kapsam dışında tutulacak.

1+1’DEN 4+1’E KADAR KONUT SEÇENEKLERİ

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı büyüklüklerde konutlar bulunacak. Hane yapısına göre farklı konut seçenekleri sunulacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 büyüklüğünde konut tahsis edilmesi planlanıyor.

İLK 12 AY KİRA ARTIŞI YAPILMAYACAK

Konut tesliminin ardından 12 ay boyunca kira bedellerinde artış uygulanmayacak. Bu sürenin sona ermesini izleyen ilk ocak ayında ise kira bedeline TÜFE oranında artış yapılacak. Tahsis bedelinin ödenmesine, konutun teslim edilmesini takip eden ayın 20’sinde başlanacak. Kendisine kiralık sosyal konut tahsis edilen kişinin tahsis süresi içerisinde başka bir konut satın alması halinde, tahsis edilen sosyal konutu boşaltması gerekecek.

BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA ALINACAK

Kiralık sosyal konut projesine başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar başvurularının durumunu e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” bölümünden takip edebilecek.

TAHSİS SÜRESİ 3 YIL OLACAK

Projede kiralık konutların tahsis süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda tahsisin uzatılması mümkün olmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi