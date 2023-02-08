13 yaşındaki çocuk, 55 saat sonra elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, enkazdan 55 saat sonra kurtarıldı. Enkazın altında elindeki muhabbet kuşu ile kurtarılmayı beklediği görüldü.
13 yaşındaki çocuk, Esençan Apartmanı'na ait enkazdan 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla enkazdan sağ çıkarıldı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı habere göre, apartmanın enkazından ses gelmesi üzerine, arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından ulaşılan 13 yaşındaki Berat Sarı'nın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.
Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat Sarı, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk'ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.
Berat Sarı, hastaneye kaldırılırken teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşun bakımını üstlendi. Çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi. Teyze Öztürk, zaman zaman sevinç gözyaşları döktü.
Arama kurtarma çalışmalarına Azerbeycan ve Dubai'den gelen ekipler de destek verdi.