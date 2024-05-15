13 ilde ‘Mahzen-46’ operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Mahzen-46’ operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı.

13 ilde ‘Mahzen-46’ operasyonu: 3 suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “Mahzen-46” operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta “Mahzen-46” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarla elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve toplamda 112 şüpheli yakalandı. Örgüt üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda, elebaşılığını Vedat Kıpçak’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elebaşılığını Fırat Erdal’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı. 9,5 kilogram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elebaşılığını Ersin Bulut’un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu
28 Şubat tutuklusu 5 komutan adli tıp raporlarına rağmen 1000 gündür cezaevinde 5 komutan adli tıp raporlarına rağmen 1000 gündür cezaevinde
Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı Show TV'den üzücü haber! Bahar'ın final yapacağı tarih açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Beştepe'ye çağırdı Ankara'da kritik zirve: MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç Beştepe'ye çağrıldı
Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..." Süleyman Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti: "Bana kurulmak istenen komplo..."
İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
Dikkat çeken anket: Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor? Bu pazar milletvekili seçimi olsa AKP'liler kime oy veriyor?
Evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı Evinde yakaladığı adam ile eşini bıçak ve boru anahtarıyla yaraladı