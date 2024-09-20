120 Bin Liralık Telefon Kuyruğu! Gece Boyunca Beklediler

Ünlü cep telefonu markasının yeni modeli, Üsküdar ve Kadıköy'deki mağazalarda 65 bin TL’den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuldu. Akşam saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Ünlü cep telefonu markasının yeni modeli, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan mağazalarda satışa sunuldu. Telefona sahip olmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mağaza önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluştururken, son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

120 Bin Liralık Telefon Kuyruğu! Gece Boyunca Beklediler - Resim : 1

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya geldim, gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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