10 Yıl Sonra Görevlerine Döndüler: Barış Akademisyenleri Hülya Kendir ve Cengiz Erçin'e İade Kararı

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"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen Barış Akademisyenleri Hülya Kendir ve Cengiz Erçin, başlattıkları hukuki mücadeleyi kazanmalarının ardından görevlerine iade edildi.

BirGün'de yer alan habere göre, 1 Eylül 2016'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kocaeli Üniversitesi'nden ihraç edilen Barış Akademisyenleri Hülya Kendir ve Cengiz Erçin, Ankara 15. Bölge İdare Mahkemesinin kararıyla 10 yıl sonra görevlerine döndü.

2016-2018 yılları arasında 10 OHAL KHK'si ile 406 barış akademisyeni görevinden ihraç edilmişti. Yeni kararla birlikte 10 yılda 16 akademisyen açtıkları davalar sonucunda işe iade edilmiş oldu.

Kaynak: BirGün