10 yaşındaki Cudi, 147 saat sonra enkazdan kurtarıldı: Çok kirliyim, beni hamama götürün
Hatay’ın Antakya ilçesinde, büyük yıkıma yol açan depremin 147. saatinde 10 yaşındaki Cudi isimli çocuk enkazdan sağ çıkarıldı. İlk sözleri, "Çok kirliyim, beni hamama götürün" oldu.
10 ili etkileyen Maraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları 7. günde de devam ediyor.
ANKA'nın aktardığına göre; İBB ekipleri, büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay’ın Antakya ilçesinde yaptıkları arama-kurtarma çalışmalarında, yıkılan bir binanın enkazından 10 yaşındaki çocuğunu sağ çıkardı.
Cudi isimli kız çocuğuna depremin 147. saatinde ulaşıldı.
Enkazdan çıkarılan Cudi isimli kız çocuğu sağlık ekiplerine teslim edildi.