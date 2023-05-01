1 Mayıs için hazırlıklar başladı, İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dakika dakika yaşananlar...

10.30 HAK-İŞ, TAKSİM'DE ÇELENK BIRAKTI

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

10.00 TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYENLER GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alındı. Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

“Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.

9.30 DİSK, TAKSİM'DE

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu Taksim meydanında yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"1 Mayıs Meydanı Taksim Meydanı'dır. Bugün yine 1 Mayıs' ta Taksim haksız ve hukuksuz bir biçimde işçi sınıfına kapalı. 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son #1Mayıs olacaktır."

9.23 ERDOĞAN'DA 1 MAYIS PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sosyal medya hesabından 1 Mayıs’ı şu sözlerle kutladı:

“Sevgili işçi kardeşlerim, geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim. Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık. Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canı gönülden tebrik ediyorum.”

9.00 MALTEPE'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Maltepe Etkinlik Alanı'nda öğleden sonra düzenleyeceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına katılacak sendikaların yer alacağı yürüyüş korteji için Maltepe'de Yalı Caddesi'nde ve bu caddeye çıkan sokaklarda da polis ekiplerince güvenlik önlemi uygulanıyor.

8.30 TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi. Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor. Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'nde devriye geziyor. Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Mecidiyeköy Meydan'ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Mecidiyeköy'den Şişli'ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor.

Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

HAZIRLIKLAR YAPILDI

Maltepe’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı miting alanına giriş yerleri polis ekipleri tarafından kapatıldı. Alanda sendika ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları başladı. Miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun bir kısmı kutlama öncesi polis ekipleri tarafından kapatıldı. Sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Alana gelen sendika ve sivil toplum örgütlerinin hazırlık yaptığı görüldü.