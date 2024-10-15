Zorlu Tırmanış! 10 Kişi Birden Zirveyi Gördüler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 10 kişilik bir dağcı grubu Cennet ve Cehennem Vadisi'nde zorlu bir tırmanış yaptı.

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Zorlu Tırmanış! 10 Kişi Birden Zirveyi Gördüler

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 10 kişilik grubun bu haftaki rotası, Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. 10 dağcı, zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek vadideki zirveye çıkmayı başardı.

Dernek Başkanı Suat Öztekin, vadideki Köşe Direği olarak adlandırılan 3 bin 980 rakımlı bölgeye zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Zorluk derecesi çok yüksek olan bu noktanın ardından takvimimizde olan ve yine zorluk derecesi ile aynı olan 4 bin 111 rakımlı Suppa Durek, 3 bin 764 rakımlı Samdi Dağı, 3 bin 904 rakımlı Kisare zirvesi var. Mevsimsel şartlar el verirse bu sene tırmanış yapmayı planlıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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